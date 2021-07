Constantino diz que cenário de 2022 está definido: ‘Polarização binária entre Lula e seu antípoda Bolsonaro’

Declaração foi dada pelo comentarista durante sua participação no programa 3 em 1 desta sexta-feira, 23, que debateu o cenário para as próximas eleições

Montagem/Estadão Conteúdo/Alan Santos Segundo comentarista, disputa deve ficar entre Lula e Bolsonaro



Cerca de 12 dos 33 partidos políticos que existem no Brasil são a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para os defensores da terceira via, a saída de Bolsonaro seria o único caminho possível para a derrota de Lula (PT). Hoje, o presidente estuda uma filiação ao Partido Progressista (PP), para tentar a reeleição ano que vem. O PP pode se aliar ao DEM e também ao PSL e formar o maior partido no Congresso Nacional, com mais de 100 deputados federais e mais de 10 senadores. O Centrão fica cada vez mais perto do poder dessa forma, e o presidente ainda tem muitas possibilidades.

Durante a sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 23, o comentarista Rodrigo Constantino analisou os cenários para a corrida eleitoral, dizendo que a terceira via é composta apenas por nomes de esquerda e que a verdadeira disputa em 2022 já está definida. “Terceira via é uma ova. Essa turma não é equidistante entre direita e esquerda, não é de centro ou moderada. São todos os nomes, sem exceção, de esquerda. Não vejo um liberal, um conservador. […] O cenário para 2022 está definido na minha visão. É uma polarização binária entre Lula e seu antípoda Bolsonaro. Até porque ninguém acredita que um desses nomes da tal terceira via são anti-lulistas para valer. Fernando Henrique Cardoso que o diga”, afirmou Constantino.

