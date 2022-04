Constantino diz que eleições serão polarizadas e que não há terceira via: ‘É Lula ou Bolsonaro’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a divulgação de uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República divulgada pelo Ipespe

Marcos Corrêa/PR - 29/09/2021 Presidente Jair Bolsonaro subiu nas intenções de voto, na recente pesquisa Ipespe para as eleições a presidência, após a desistência de Sergio Moro



O instituto Ipespe divulgou nesta quarta-feira, 6, uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República, desta vez, sem a presença do ex-juiz Sergio Moro. Com a desistência do ex-ministro e sua saída da corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a ter 30% da preferência dos eleitores. O líder na pesquisa segue sendo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44%. Na terceira colocação, encontra-se Ciro Gomes (PDT), com 9%, seguido de Simone Tebet (MDB), João Doria (PSDB) e André Janones (Avante), com 2%, 3% e 1%, respectivamente.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino alegou que o fator econômico é preponderante para a recuperação do presidente nas pesquisas, mas ressalta que as pesquisas eleitorais, com meses de antecedência aos pleitos, são “precipitadas e equivocadas” em sua metodologia. Em relação à divulgação do cenário divulgado pela Ipespe, o analista avalia que, com ou sem a candidatura de Sergio Moro, não há terceira via. “É o Lula ou o Bolsonaro, isso vai ficando cada vez mais claro”.

