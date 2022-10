Constantino diz que Janones vai espalhar mentira sobre Bolsonaro durante último debate na TV

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre os dias finais da campanha eleitoral

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados De acordo com Constantino, o deputado André Janones deve espalhar mentiras sobre o presidente durante o debate da Globo



O segundo turno das eleições 2022 acontece neste domingo, 30, e vai decidir quem comandará o Brasil pelos próximos quatro anos. Os candidatos à Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participam do último debate da TV na noite desta sexta-feira, 28. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 28. Para o comentarista Rodrigo Constantino, Bolsonaro será atacado pelo deputado federal André Janones (Avante), que segundo ele, vai espalhar mentiras sobre o presidente. “Hoje nós temos o debate de Globo. Essa é a grande expectativa. Está rolando um papo forte, não sem muito esforço de esconder, de que aquele convocado para comandar as redes sociais do Lula, o André Janones, vai espalhar uma coisa bem cabeluda, bombástica e mentirosa, como tudo que ele tem feito até hoje desde que lulou para tentar atingir Bolsonaro. A gente espera tudo dessa turma. Acho que o Bolsonaro tem que apresentar ali com calma os feitos do seu governo, não cair nessas cascas de banana, não cair em baixaria. E caberia ao presidente usar o próprio vídeo de Janones, se for o caso, em que ele reconhece que uma MP assinada pelo Bolsonaro acabou com mamatas, com roubalheira daquilo que vinha do governo do PT. Hoje o grande ponto é o debate da Globo”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 28: