Constantino enxerga pesquisas ‘mais próximas da realidade’ com liderança de Bolsonaro em SP

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram novo levantamento de intenções de voto

Alan Santos/PR Bolsonaro lidera pesquisa de intenções de voto com 40,1%



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira, 1º, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está na frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno das eleições 2022, no eleitorado de São Paulo. O levantamento, do Instituto Paraná Pesquisas, mostra que o atual presidente registra 40,1% das intenções de voto, antes 36,2% do petista. A pesquisa foi realizada entre 25 e 28 de julho com 1.880 pessoas. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 1º.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, com a proximidade da campanha eleitoral, as pesquisas de intenções de voto chegam mais próximas a realidade. “O Paraná Pesquisas é um instituto que tem acertado mais. São Paulo é o maior colegiado do Brasil e Bolsonaro já passou. Quer dizer que as pesquisas tendem a continuar retratando cada vez mais de perto a realidade que todo mundo que está atento já percebeu há bastante tempo”, comentou.

