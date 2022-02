Constantino exalta ‘coragem’ da Ucrânia, mas avalia que resistência terá pouco efeito prático

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram os desdobramentos políticos do conflito entre Rússia e Ucrânia

Daniel LEAL / AFP - 24/02/2022 "O que estamos vendo na Ucrânia é uma resistência corajosa", afirma Constantino



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento nesta semana e afirmou que armas estão sendo entregues aos cidadãos ucranianos para que o país ofereça uma defesa contra a invasão militar realizada pela Rússia. Segundo o mandatário, a “Rússia tacou o nosso país do mesmo jeito que a Alemanha fez no início da segunda guerra” e o governo, em conjunto com a população atacada, “não vai entregar sua liberdade e seu direito de viver em sua própria terra.” Vladimir Putin, presidente russo, sugeriu nesta manhã que as Forças Militares ucranianas “tomem o poder” do governo local.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino classificou as ações dos cidadãos ucranianos como “corajosa”, mas avaliou que a medida terá pouco efeito prático. “Tem gente um pouco mais ignorante que questiona como enfrentar mísseis russos com fuzis. Inevitavelmente, a Rússia vai ter que ocupar territórios. Kiev, principalmente. E, nessa hora, é preciso ter soldados com a bota na sola. Pode ganhar alguns dias, pode mudar a estratégia ou timing do Putin, mas oferecer resistência concreta ao poderio bélico do Putin e da Rússia, isso, infelizmente, é muito pouco provável”, declarou o analista.

