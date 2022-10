Constantino prevê virada de Bolsonaro no segundo turno: ‘Lula e Alckmin perderão votos’

Para o comentarista, as decisões recentes do TSE trará efeitos negativos para a campanha do ex-presidente

Reprodução/Jovem Pan News Rodrigo Constantino falou sobre a reta final das eleições 2022



O comentarista Rodrigo Constantino disse durante o programa 3 em 1 da Jovem Pan que acredita em uma virada do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2022. O pleito será neste domingo, 30. De acordo com Constantino, as recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) causará um efeito “boomerang” contra a campanha do ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem como candidato a vice o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Segundo o comentarista, o Sudeste será fundamental na definição do pleito, incluindo Minas Gerais, onde o atual chefe do Executivo obteve menos votos que o adversário. “Sem dúvida o sudeste é importante. E é uma boa notícia para o Bolsonaro. Os ‘trackens’ internos já apontam uma virada com uma certa folga em Minas Gerais, o estado mais complicado dali. Minha previsão é de que Lula e Alckmin terá menos votos que no segundo turno do que teve no primeiro. Isso se deve ao tiros de bazuca no próprio pé que a coligação vem dando, quanto ao sistema que está coligado. Isso vai ter um efeito boomerang contra essa turma autoritária, porque lembrou os moderados e indecisos qual a essência do PT. A essência do PT é autoritarismo e censura”, finalizou.