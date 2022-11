Constantino promete apontar o dedo para ‘gente que fingiu acreditar no Lula moderado’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram os anúncios da equipe de transição do novo governo

Reprodução/YouTube/Lula Lula foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez



O Partido dos Trabalhadores (PT), através de sua presidente Gleisi Hoffmann, oficializou um convite para que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido Social Democrático (PSD) integrem a equipe de transição do governo federal. O mandatário da sigla emedebista, Baleia Rossi, participou de um pronunciamento com a líder petista e ressaltou que não há um “alinhamento automático” e que, por isso, a decisão será levada aos líderes partidário. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 8. O comentarista Rodrigo Constantino prometeu apontar o dedo para os eleitores que “fingiram” acreditar em um Luiz Inácio Lula da Silva (PT) moderado. “Volta a corrupção, volta as negociatas, volta tudo que o PT representa, mas vamos parar o país para debater se volta ou não o horário de verão. Tudo isso é muito lamentável, mas previsível. Eu vou ser aquela mosca nas sopas dos que bancaram ali os alienados, gente que fingiu acreditar no Lula moderado, no Lula como alguém para salvar a democracia do Brasil, e que de alguma forma tinha uma expectativa ali de um governo tucano. Então eu vou ficar sim apontando o dedo que vocês pediram isso. MDB que é o que é já colou no governo, todo mundo está querendo se apropriar de alguma forma de nacos do Estado da forma mais ultrapassada, antirrepublicana e podre que sempre existiu no Brasil”, comentou.

