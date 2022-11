Rio de Janeiro contabiliza mais duas mortes por varíola dos macacos

Até o último dia 3, foram confirmados 1.231 casos da doença e 138 prováveis no Estado

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rio de Janeiro computa cinco mortes decorrentes à varíola dos macacos



Mais duas mortes por varíola dos macacos foram registradas no Rio de Janeiro. Agora, o total de óbitos devido a doença chega a cinco no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, uma das vítimas era um homem, de 46 anos, residente de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A pasta afirma que ele era imunossuprimido e que apresentou lesões cutâneas em forma grave. A morte ocorreu em 31 de outubro. A segunda vítima também morreu no mesmo dia. No entanto, o paciente tinha 27 anos e morava em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Ele chegou a fazer o tratamento para a doença, contudo, possuía comorbidade. Até o último dia 3, segundo dados da secretaria, foram confirmados 1.231 casos de varíola dos macacos e 138 prováveis. Outros 387 seguem sendo investigados. “Os casos suspeitos são aqueles em que os pacientes, de qualquer idade, apresentam início súbito de lesão em mucosas e/ou erupção cutânea aguda sugestiva para monkeypox única ou múltipla, em qualquer parte do corpo. Também podem apresentar edema nos órgãos genitais, podendo estar associada a outros sinais e sintomas”, explicou a pasta. Em relação aos casos prováveis, são aqueles que “o paciente apresenta um ou mais dos critérios listados como exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou contato físico direto com parcerias múltiplas e/ou desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais. Além disso, teve contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios pessoais de um caso provável ou confirmado de monkeypox”, informou.