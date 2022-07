Constantino: Reunião de Bolsonaro com embaixadores é reação à ‘peregrinação’ de Fachin

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre o encontro, no qual é discutido o sistema eleitoral brasileiro

Carlos Moura/SCO/STF Presidente do TSE, Edson Fachin alegou que o respeito ao resultado das eleições é fundamental na democracia



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúne no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 18, com 40 embaixadores de diferentes nações para discutir sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na oportunidade, estão sendo expostos pontos técnicos. Durante o discurso de abertura do evento, o mandatário falou sobre as suspeitas de fraude da eleição de 2018. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 18.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, a reunião é uma reação à ‘peregrinação’ do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin. Ele ainda criticou o sistema eleitoral brasileiro e o definiu como centralizado e opaco. “Bolsonaro fez a reunião como reação dessa peregrinação internacional do próprio Fachin, desacreditando as críticas que o presidente tem, inclusive, insinuando que ele é uma ameaça golpista, caso perdesse as eleições. O presidente está fazendo para mostrar a esses representantes de vários países as dúvidas, as incertezas, críticas e sugestões, que ele e um quadro técnico das Forças Armadas possuem em relação a esse nosso sistema, que é um tanto centralizado e opaco, e que o mundo inteiro não adota similar. Desses 40 embaixadores, não tem nenhum ali que poderia falar que ‘no meu país o sistema é igual a esse e é muito confiável'”, comentou.

