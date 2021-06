‘CPI quer acusar Bolsonaro por ouvir muitos especialistas’, diz Constantino sobre ‘gabinete paralelo’

Durante o programa 3 em 1 desta terça-feira, 8, o comentarista analisou o segundo depoimento prestado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da Covid-19

Edilson Rodrigues/Agência Senado - 08/06/2021 O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegando ao Senado Federal para depoimento na CPI da Covid-19



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou seu segundo depoimento à CPI da Covid-19 nesta terça-feira, 8. Desta vez, ele falou sobre a suposta existência de um “gabinete paralelo”, composto por médicos que teriam dado orientações ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para enfrentar a crise sanitária mesmo que não fizessem parte do governo. Ele também esclareceu a demissão da médica Luana Araújo, que trabalhou para o Executivo por pouco tempo e também prestou depoimento à CPI. Em sua primeira aparição na comissão, no último dia 6, Queiroga explicou questões relacionadas ao total de doses de vacinas adquiridas pelo país, as negociações com a Pfizer, a autonomia dos Estados e municípios durante a crise de saúde e o chamado “tratamento precoce”. Os comentaristas do programa “3 em 1”, da Jovem Pan, analisaram o segundo depoimento do atual chefe da Saúde nesta tarde. Para Rodrigo Constantino, não restam dúvidas de que a CPI em questão “é um circo”.

“A CPI é uma tremenda perda de tempo. O ministro Queiroga acabou de tomar posse e isso torna questionável o fato dele ter comparecido uma vez à comissão. Por isso, sua segunda convocação deixa claro que trata-se de um circo, não de uma CPI. […]. Tudo isso acontece porque os senadores de oposição, que compõem o colegiado, não aceitam o resultado das urnas até hoje. Eles querem que o ministro mande no presidente — e não o contrário, apenas porque o presidente é Bolsonaro. Apesar disso, existe uma hierarquia e, por mais que não aceitem, Bolsonaro é o chefe de Queiroga”, disse. O comentarista continuou seu posicionamento analisando que os trabalhos da comissão ocorrem sob forte influência política. “Não deixa de ser curioso perceber que as narrativas políticas vão mudando durante o caminhar da CPI. No início, queriam apontar omissões do governo federal no combate à pandemia. Agora querem falar em ‘gabinete paralelo’, o que configuraria um excesso de ação do governo. Ou seja, estão acusando Bolsonaro por ouvir muitos especialistas antes de tomar decisões. A narrativa muda, mas o fio condutor continua sendo o circo”, concluiu.

Confira o programa “3 em 1” desta terça-feira, 8, na íntegra: