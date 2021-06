AO VIVO: ‘Sou ministro da Saúde, não censor do presidente’, diz Queiroga; acompanhe

Durante depoimento na CPI da Covid-19, ministro da Saúde também afirmou que toda a população brasileira vacinável será imunizada até o final do ano

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Queiroga volta à CPI depois de um mês; ministro será questionado sobre a Copa América no Brasil



A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 8, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. É a segunda vez que o titular da pasta depõe à comissão – a primeira oitiva ocorreu no dia 6 de maio. Naquela ocasião, o médico cardiologista evitou avaliar a conduta pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que promove aglomerações sem o uso de máscaras e prega o uso da cloroquina, remédio ineficaz para o tratamento do coronavírus, e defendeu a autonomia de Estados e municípios para decretar medidas restritivas de combate ao vírus. Desta vez, o ministro será questionado sobre a situação epidemiológica do Brasil, o cronograma da vacinação no país e os protocolos estabelecidos para a realização da Copa América – a partir do próximo domingo, 13, dez seleções vão disputar o torneio continental em quatro sedes: Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ).

Antes, porém, os senadores vão votar 24 requerimentos de informações e convocações que foram incluídos na pauta pelo presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM). Como a Jovem Pan mostrou, o grupo majoritário da CPI, o chamado G7, formado pelos sete parlamentares independentes e de oposição, miram o suposto “gabinete paralelo” que assessora Bolsonaro na elaboração de políticas de enfrentamento à crise sanitária. Os membros da comissão podem aprovar as quebras de sigilo telefônico e telemático do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, de Filipe Martins, assessor da Presidência da assuntos internacionais, citados como membros do suposto gabinete paralelo, de Ernesto Araújo (ex-ministro das Relações Exteriores), de Eduardo Pazuello (ex-ministro da Saúde), Fábio Wajngarten (ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência), de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, de Carlos Wizard Martins, empresário, e de Marcos Eraldo Arnoud, conhecido como Markinhos Show, ex-marketeiro de Pazuello na pasta. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

10:34 – Queiroga: ‘Decisão de fazer a Copa América no Brasil não compete ao Ministério da Saúde’

Questionado pelo relator, Renan Calheiro, sobre a atuação do Ministério da Saúde na definição do Brasil como sede da Copa América, Marcelo Queiroga afirmou que sua função “nesse episódio não foi dar aval para acontecer a Copa América”. “O presidente [Jair Bolsonaro] me pediu que avaliasse os protocolos da CBF e da Conmebol. São protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. As autoridades dos Estados que aceitaram realizar os jogos estão de acordo com esse tipo de atividade. A fiscalização se dará por parte das autoridades sanitárias desses municípios. Não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. A decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde”, explicou.

10:28 – ‘Sou ministro da Saúde, não sou censor do presidente’, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a dizer que não fará “juízo de valor” sobre a conduta pessoal do presidente Jair Bolsonaro – esta, inclusive, foi a tônica do primeiro depoimento do cardiologista à CPI da Covid-19. “Sou ministro da Saúde, não sou censor do presidente”, afirmou Queiroga.

10:24 – ‘Toda a população brasileira vacinável estará imunizada até o fim do ano’, diz Queiroga

Questionado pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL), sobre a “mudança de curso” promovida pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia, Marcelo Queiroga disse que a pasta ampliou “fortemente a campanha de vacinação”, assinou um contrato para a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer, ponderou que há um contrato com a Moderna, para a aquisição de 100 milhões de doses, na “iminência de ser assinado”. “Isso nos dá a certeza de que a população vacinável brasileira estará vacinada até o final do ano”. O emedebista também reproduziu vídeos do presidente Jair Bolsonaro promovendo aglomerações sem o uso de máscaras. “As medidas não farmacológicas são para todos, sem exceção. O cuidado é individual, mas o benefício é de todos. O Ministério da Saúde tem, de maneira clara, se manifestado neste sentido”, respondeu.

10:18 – Renan Calheiros: ‘Queiroga volta à CPI após depoimento repleto de omissões’

Relator da CPI da Covid-19, o senador Renan Calheiros disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta à comissão “após um depoimento repleto de omissões e algumas tentativas de não responder a o que nós havíamos lhe perguntado”, o que tornou sua reconvocação “inevitável”. O titular da pasta foi ouvido pela primeira vez no dia 6 de maio e, à época, disse que não faria “juízo de valor” acerca da conduta pessoal do presidente Jair Bolsonaro.

10:14 – Omar Aziz anuncia calendário de oitivas de governadores

O senador Omar Aziz (PSD-AM) divulgou o calendário de depoimentos dos governadores à CPI da Covid-19. Na quinta-feira, 10, será ouvido Wilson Lima, governador do Amazonas. No dia 16 de junho, será a vez do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. Na sequência, as reuniões ocorrerão nas seguintes datas: Helder Barbalho (PA), no dia 29 de junho; Wellington Dias (PI), no dia 30 de junho; Ibaneis Rocha (DF), no dia 1º de julho; Mauro Carlesse (TO), no dia 2 de julho; Carlos Moisés (SC), no dia 6 de julho; Antônio Denarium (RR), no dia 7 de julho; Waldez Góes (AP), no dia 8 de julho.

10:08 – Queiroga omite dados da vacinação no Brasil a cada 100 habitantes

Em sua exposição inicial, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil é o terceiro país que mais aplicou vacinas contra a Covid-19, segundo dados do portal Our World in Data. O chefe da pasta omite, porém, que o país ocupa a 66ª posição no ranking de doses aplicadas a cada 100 habitantes.

09:45 – Omar Aziz fala sobre onda de violência em Manaus

Ex-governador do Amazonas e ex-secretário de Segurança Público do Estado, o senador Omar Aziz fala sobre a onda de violência em Manaus. Desde o final de semana, a cidade está sob ataque de facções criminosas, que incendiaram ônibus e viaturas da Polícia Militar, e causaram o fechamento de escolas. Ele lembra que, na segunda-feira, 7, foi cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro a se manifestar sobre o caso, mas já havia entrado em contato com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, no domingo, 6. O governador do Amazonas, Wilson Lima, solicitou o envio de tropas da Força Nacional ao Estado.

09:38 – Girão volta a pedir a convocação de prefeitos e ex-prefeitos

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), integrante da tropa de choque do governo na CPI, voltou a pedir a inclusão de requerimentos de convocação de prefeitos e ex-prefeitos na pauta da comissão. No fim do mês de maio, em uma sessão deliberativa, o parlamentar defendeu a ida dos gestores municipais e foi chamado de “oportunista” pelo presidente do colegiado, Omar Aziz.

09:31 – Requerimentos não serão votados nesta terça

Os requerimentos de informação e de convocação, incluídos na pauta pelo presidente da comissão, não serão votados na sessão desta terça-feira, 8. De acordo com o Omar Aziz, os senadores vão definir se os pedidos serão analisados na quarta-feira, 9, ou na quinta-feira, 10.

09:30 – Sessão é iniciada

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), deu início aos trabalhos da comissão.