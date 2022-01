Eleições 2022: Serrão prevê ‘discussões assustadoras’ em país ‘altamente dividido’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 3, analisaram o cenário político para o pleito presidencial deste ano, prevendo polarização entre Bolsonaro e Lula

Reprodução/JP News Comentarista analisou cenário para eleições deste ano e previu clima polarizado



Segundo os cenários mostrados pelas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022 ao longo do ano passado, o pleito deverá ser polarizado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dois candidatos são os únicos que aparecem com mais de 20% das intenções de votos nas pesquisas, que também mostram nomes como Sérgio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB) tentando conquistar mais apoio, mas ficando estagnados em suas porcentagens atuais. Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 3, o comentarista Jorge Serrão analisou a polarização da eleição, prevendo que acontecerão “discussões assustadoras” em um país “altamente dividido”.

“Não vai ser mole esse ano não. O ‘bagulho’ será doido. Teremos polêmicas e pancadarias inimagináveis do ponto de vista político. […] Outubro ainda está longe. Até lá, (teremos) discussões assustadoras e um país altamente dividido. Você tem claramente uma parcela grande do eleitorado apoiando o presidente Bolsonaro, talvez um outro terço apoiando a candidatura do PT. A terceira via, até o momento, não se consolidou. Ela não mostrou que está fazendo parte do outro terço. No outro terço, você tem muitos que estão contra Jair Bolsonaro, mas que não estão a favor de Lula. Então vai ser um ‘pega pra capa’, uma decisão curiosa dessa eleição que está caminhando para uma polarização entre Bolsonaro e Lula”, afirmou Serrão.

Confira o programa desta segunda-feira, 3: