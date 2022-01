Médico volta das Bahamas às pressas e fará avaliação para saber se Bolsonaro precisa de cirurgia

Presidente está internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, com quadro de obstrução intestinal; não há previsão para a chegada do médico

O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da cidade de São Paulo, em estado estável com quadro de obstrução intestinal. A internação do mandatário fez com que o médico Dr. Antônio Macedo, responsável por acompanhar o presidente, retornasse das Bahamas, onde passava férias, para avaliar o Estado de saúde do presidente. Um avião foi buscar o médico no país caribenho, mas até o momento não foi divulgado um horário certo para a chegada do profissional ao hospital. Nas redes sociais, Bolsonaro havia dito que a previsão de chegada de Macedo era por volta das 15h. Ao chegar em São Paulo, o médico irá avaliar os exames feitos pelo presidente e decidirá sobre a necessidade de Bolsonaro passar por uma cirurgia para desobstrução de seu intestino.

O presidente estava de férias em Santa Catarina desde 27 de dezembro, mas sentiu fortes dores na noite deste domingo, viajando para São Paulo durante a madrugada. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) afirmou que Bolsonaro deu entrada na unidade de saúde após sentir um desconforto abdominal, mas “passa bem”. O Hospital Vila Nova Star informou que o presidente tem um quadro de suboclusão intestinal, está estável e em tratamento. Segundo o boletim médico, não há previsão de alta.

*Com informações da repórter Nanny Cox