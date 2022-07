‘Essa turma não quer a volta de uma quadrilha’, afirma Constantino sobre pesquisa liderada por Bolsonaro

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, no qual o presidente tem 39,7% das intenções de voto em São Paulo

Isac Nóbrega/PR Bolsonaro lidera pesquisa eleitoral em São Paulo, com 39,7% das intenções de voto



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira, 4, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa em São Paulo. O levantamento, do Instituto Paraná Pesquisas, mostra que o mandatário registra 39,7% das intenções de voto, antes 36,4% do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) , que é o segundo colocado. A pesquisa foi realizada em 77 cidades do Estado, entre 27 e 30 de junho, com 1.820 pessoas. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 4.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, a “folga” de preferência por Bolsonaro em São Paulo era esperada pelo eleitorado do Estado. “Sempre desconfio das pesquisas. Mas mesmos nelas o presidente já passou o Lula. É o óbvio. São Paulo carrega o PIB do país nas costas, tem muito mais pessoas trabalhadoras neste aspecto. Essa turma não quer a volta de uma quadrilha que destruiu a economia brasileira. Faz sentido São Paulo ter uma folga de preferência pelo presidente”, comentou.

Ele ainda falou sobre a foto, que repercutiu nas redes sociais, na qual algumas pessoas aparecem mais de uma vez na imagem durante um ato de Lula, em Salvador, na Bahia. “O PT está tentando mascarar a ausência de popularidade do ex-presidente. Tudo para criar uma pequena multidão. Mesmo assim não tem gente. Precisa duplicar e clonar eleitorado, porque encontrá-los de carne e osso nas ruas está mais difícil do que encontrar uma agulha no palheiro”, concluiu.

Confira à integra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 4: