‘Estudar moeda única para trocas comerciais é possível’, diz Serrão

Lula se reuniu com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e ambos defenderam a criação da moeda única

Luis ROBAYO / AFP Lula e Alberto Fernández no palácio presidencial Casa Rosada, em Buenos Aires



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 23, com Alberto Fernández defenderam a criação da moeda única. Eles se reuniram no palácio presidencial Casa Rosada, em Buenos Aires. Ambos ressaltaram que não sabem, ao certo, como ela funcionaria. Durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Jorge Serrão defendeu o estudo sobre o assunto. Em sua visão, nenhum país em negociação sairia em desvantagem. “Não se trata de uma unificação entre os países. Diria que isso era impossível de fazer. Mas você estudar uma moeda, estabelecer um câmbio para trocas comerciais é possível, e pode ser feito sim. Para que nenhum país que esteja negociando seu produto tenha desvantagem”, disse Serrão. Para Serrão, a integração deve demorar para acontecer. “Essa integração econômica não tem como acontecer de uma dia para o outro. Pode ser que nem aconteça tão efetivamente quanto se pensava. O Mercosul é algo que ainda não deu certo e não tem como dar certo. As economias latino-americanas estão quase todas elas extremamente bagunçadas. Não é justo você querer que o Brasil vá segurar a situação de todo mundo na América Latina para estabelecer futuras relações comerciais. Não tem como acontecer isso neste primeiro momento, durante um bom tempo. Tem uns quatro ou cinco anos para se ter condição de pensar em acontecer na prática”, completou.