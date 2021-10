EXCLUSIVO: Flávio Bolsonaro fala sobre CPI e articulações para sabatina de Mendonça no ‘3 em 1’; assista

Senador e filho do presidente Jair Bolsonaro fez nesta sexta severas críticas ao relatório da comissão, que vai pedir o indiciamento do seu pai

O senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ) é o ilustre convidado do “3 em 1” desta sexta-feira, 15. Participativo durante a CPI da Covid-19, o empresário e advogado fluminense não integrava o colegiado, mas era uma das vozes governistas contra o chamado G7, grupo de senadores que ocupava os principais cargos. Por diversas vezes, Flávio se desentendeu com Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI. Hoje, ele criticou a provável decisão do desafeto de incluir o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no rol de indiciados pela comissão. O parlamentar do Patriota falará também sobre a demora de Davi Alcolumbre em marcar a sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado.

Confira a entrevista de Flávio Bolsonaro: