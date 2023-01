Haddad não apresentou nada de concreto em Davos, diz Serrão

Ministro da Fazenda discursou nesta terça-feira, 17, em Davos, na Suíça, e destacou a reforma do Imposto de Renda

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad discursou no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, nesta terça-feira



O ministro da Fazenda Fernando Haddad participou nesta terça-feira, 17, do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Durante o seu discurso na conferência, Haddad projetou a reforma do Imposto de Renda para o segundo semestre. O assunto foi discutido no programa 3 em 1 da, Jovem Pan. Na visão do comentarista Jorge Serrão, o ministro da Fazenda não apresentou algo concreto e para ele o reajuste do Imposto de Renda deveria ser feito agora. “O que Haddad apresentou de concreto? Nada. Só tratou muito pouco da questão fiscal e muita mais da questão arrecadatória. Novamente o governo brasileiro perde uma grande oportunidade. O presidente Lula, durante sua campanha, prometeu que iria reajustar a tabela do Imposto de Renda. Não disse quando, mas isso poderia ser feito agora. Mas a preocupação do governo é arrecadar. A tabela do IR está defasada desde 2015. Haddad sinaliza com a promessa de que no segundo semestre vamos ter uma correção, mas fica tudo sempre no campo da promessa”, analisou Serrão.