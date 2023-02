Janaina elogia ‘perfil técnico’ de Tarcísio e se diz satisfeita com gestão em SP: ‘Cumpre o que prometeu na campanha’

Deputada estadual de São Paulo participou nesta quinta-feira, 23, do programa 3 em 1, da Jovem Pan

Reprodução/Jovem Pan News Deputada Janaina Paschoal participou do programa 3 em 1, da Jovem Pan, nesta quinta-feira, 23



A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) afirmou, nesta quinta-feira, 23, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), age de forma ponderada nos primeiros meses de mandato e que tem honrado as promessas de campanha. A declaração foi feita durante participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan. Na oportunidade, Janaina elogiou o “perfil técnico” do governador e comentou ele cumpre com a palavra, por exemplo, de valorizar a vacinação contra a Covid-19 e de manter um relacionamento “harmônico” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Tem sido correto em relação ao que prometeu, como prometeu, ao longo de sua campanha eleitoral. Sempre se apresentou como um ministro técnico. Então não foi uma pessoa que usou um discurso para se eleger e, quando eleito, mudou o discurso. Ele disse o tempo inteiro que conviveria harmonicamente com o presidente que viesse a ser eleito, mesmo sendo apoiador do ex-presidente, o que é o correto. Ele cumpriu também a palavra dele como valorizar a vacinação e não impor a vacinação aqui no Estado. Ele também sinalizou durante a campanha que avaliaria algumas privatizações e é o que está fazendo. Então tem agido de forma moderada e ponderada. Estou satisfeita com o governo dele”, comentou. No início deste ano, Janaina disse que Tarcísio de Freitas traria maior protagonismo político para São Paulo. A deputada ainda afirmou que o governador não iria radicalizar a gestão.

