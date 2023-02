Ricardo Nunes comemora sucesso do Carnaval de SP e detalha estratégias para conter alagamentos na capital

Em entrevista ao Pânico, prefeito afirmou que feriado teve desempenho recorde no Sambódromo do Anhembi

Reprodução/Jovem Pan News Ricardo Nunes foi o convidado do programa Pânico



Nesta quinta-feira, 23, o programa Pânico recebeu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Com as fortes chuvas no Estado, ele deu detalhes sobre as estratégias que serão adotadas para conter alagamentos na capital paulista. “Hoje o nível de alagamento ainda tem problemas, mas agora já tivemos a quantidade de chuva a mais do que estava previsto pelo mês inteiro. O nível de retorno da cidade é mais rápido pelos investimentos em drenagem. Com as obras que fizemos, ainda está alagando, mas é um espelho menor”, disse. Nunes ainda afirmou que está investindo na revitalização dos asfaltos da capital, com um método de análises internacional. “A cidade te toma tanto tempo, acho que é uma falha minha, [preciso] comunicar um pouco mais o que a gente faz na cidade para as pessoas se inteirarem. Apanhei muito, [diziam] que tinha buraco. Consegui licitar e está tudo contratado com uma tecnologia da Alemanha para os asfaltos. Vai ser um grande ganho para a cidade”, acrescentou.

Ricardo Nunes ainda exaltou o sucesso do Carnaval paulistano e comemorou os ganhos econômicos, sociais e culturais do feriado. “Nós geramos um movimento financeiro de R$ 2 bilhões, 19 mil empregos. Só do pessoal que vende cerveja, cadastraram 15 mil pessoas, fora tudo aquilo que movimenta. No Sambódromo do Anhembi tivemos 35 mil ingressos vendidos, um recorde que a gente ganhou. O Carnaval de rua foi essa coisa fantástica, alguns eventos superaram a quantidade de pessoas. Foi um sucesso. Além de ter sido da cultura do país, também tem essa coisa da geração de empregos. Taxista, aplicativo, restaurante, hotel”, descreveu. Com o excesso de foliões nas ruas e a ausência de máscaras em saídas de blocos e festas, o prefeito foi questionado se há a possibilidade de suspender de vez o uso no transporte público da capital. “Uma coisa importante de se falar é o tema complexo da situação da Covid-19. Uma coisa que eu fiz desde o início foi seguir o comitê sanitário. O uso das máscaras no transporte coletivo é um decreto do governo do Estado. Se suspender, a gente suspende na capital também”, finalizou.

Confira na íntegra a entrevista com Ricardo Nunes: