Jornalista Amanda Klein é a nova comentarista do programa ‘3 em 1’ da Jovem Pan

Com experiência na cobertura de política e economia, a comentarista se juntará à bancada a partir da próxima segunda-feira, 8

Reprodução/Jovem Pan Formada pela PUC-SP, Amanda tem passagens por emissoras como RedeTV, Band, BandNews e SBT



A jornalista Amanda Klein se juntará à bancada do programa “3 em 1” a partir da próxima segunda-feira, 8. Formada pela PUC-SP e com ampla experiência na cobertura de política e economia, Amanda tem passagens por emissoras como RedeTV, Band, Band News e SBT, e está acostumada com debates calorosos sobre os mais diversos temas. A jornalista vai entrar no lugar de Diogo Schelp, que continua como comentarista nos demais programas da Jovem Pan. Dessa forma, ela dividirá o microfone com Rodrigo Constantino e Marc Sousa. O ‘3 em 1’ discute notícias com três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento, e já alcançou mais de 1,3 milhão de telespectadores em dezembro de 2020, com uma média mensal de 2,8 milhões de visualizações em seu canal no Youtube. A apresentação do programa continua sob o comando de Paulo Mathias. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h às 18h, nas rádios Jovem Pan AM e FM, em São Paulo, nas emissoras da Rede Jovem Pan News, no Youtube e no Panflix.