Eleições 2022: Bolsonaro lidera pesquisa em todos os cenários; Lula, Haddad e Moro dividem 2º colocação

Levantamento do Instituto Paraná mostra atual mandatário à frente com mais de 30% das intenções de votos em cinco possibilidades de disputa

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro aparece à frente nos cinco cenários pesquisados pelo Instituto Paraná



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera todos os cenários na disputa pela Presidência em 2022, segundo pesquisa do Instituto Paraná, divulgado nesta sexta-feira, 5. Em cinco eventuais disputadas, Sérgio Moro (sem partido) aparece na segunda colocação em três, enquanto os petitas Lula e Fernando Haddad iriam ao segundo turno em duas suposições. Em todo os cenários — que incluem também Henrique Mandetta (DEM), Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL), Luciano Huck (sem partido), João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB) e João Amoêdo (Novo) —, o atual mandatário aparece com mais de 30% das intenções de votos. Em um primeiro cenário, Bolsonaro soma 31,9% dos votos, à frente de Moro (11,5%), Fernando Haddad (10,5%), Ciro (10%), Huck (8%), Doria (5,3%), Boulos (3,2%) e Amoedo (2,8%).

Em um cenário com Lula candidato, Bolsonaro lidera com 32,2%, na frente e Lula (18%), Moro (11,6%), Ciro (8,7%), Doria (5,3%), Boulos (3,5%), Amoêdo (3%) e Mandetta (1,4%). Em uma disputa sem Lula e o apresentador da Rede Globo, Bolsonaro mantém a liderança com 33,9% dos votos, seguido por Moro (12,3%), Haddad (11,8%), Ciro (10,7%), Doria (6,3%), Boulos (3,2%) e Amoedo (3,2%). Já em uma eventual troca do candidato do PSDB pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no lugar de Doria, a disputa é liderada por Bolsonaro com 32,4%, Moro (12%), Haddad (10,8%), Ciro (10,3%) Huck (8,7%), Boulos (3,2%), Amoêdo (3%), Leite (2,3%). Na disputa sem o ex-ministro da Justiça, Bolsonaro lidera com 37,6%, à frente de Haddad (14,3%), Ciro (13%), Doria (6,9%), Amoêdo (3,9%) e Mandetta (2,7%).

A pesquisa foi realizada com 2.080 eleitores entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, em 26 Estado e o Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.