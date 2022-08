‘Ninguém acredita que Lula tem chance de ganhar no primeiro turno’, diz Constantino sobre pesquisas

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram os novos levantamentos de intenções de voto

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Constantino afirma que Lula não vai vencer as eleições 2022 no primeiro turno



Duas novas pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República, divulgadas nesta quarta-feira, 17, indicam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem como os principais candidatos para vencer as eleições de 2022. Entre elas está o levantamento da PoderData, que mostra o petista com 44% das intenções de voto, antes 37% do atual presidente. Já na segunda pesquisa, da Genial/Quaest, Lula computa 45% das intenções de voto e Bolsonaro tem 33%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 17. Para o comentarista Rodrigo Constantino, nenhuma pesquisa é confiável. “Não dá para acreditar em nenhuma. Poderia dedicar um tempo para falar que o dono de um desses institutos de pesquisa, que confessou que tem gente que compra resultado e tudo, ele fez duas campanhas para o PT no passado. Existe um mercado para isso. Por isso esses institutos não vão a falência e, quando chega perto disso, eles mudam o nome. Tem um desses que estamos discutindo que mudou o nome. Por que muda o nome se ele tem uma trajetória de credibilidade e de acertos?. Como disse, poderia dedicar tempo a tudo isso. Mas vou adotar um raciocínio diferente aqui. Ninguém acredita que o Lula tem realmente chance de ganhar no primeiro turno. Tem alguns bolsonaristas, é claro, que acham que Bolsonaro venceria no primeiro turno se não houvesse ‘sacanagem’ e tudo mais. Então uma vez que nem Lula e nem Bolsonaro levam no primeiro turno e uma vez que o segundo turno é outra eleição, encerrou a discussão. Vamos ter segundo turno e essas pesquisas não servem para nada. Essa que é a verdade”, comentou.

