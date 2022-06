‘O problema é o aumento de energia no mundo inteiro’, afirma Constantino sobre novo comando na Petrobras

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a troca de comando da Petrobras

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras definiu que Fernando Borges, que ocupa o cargo de diretor executivo de exploração e produção da estatal, será o novo presidente interino da empresa



A Petrobras definiu que Fernando Borges, que ocupa o cargo de diretor executivo de exploração e produção da estatal, será o novo presidente interino da empresa. O anuncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 20, após renúncia de José Mauro Coelho. Depois de fortes pressões em relação ao aumento dos preços dos combustíveis, o governo federal e a Câmara dos Deputados prometem a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a política de preços da empresa. O secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paz de Andrade, é o indicado do governo para assumir a presidência da petroleiro. O assunto foi tema do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 20.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, Caio Paz de Andrade é um bom nome para assumir a presidência da empresa. Contudo, ele acredita que os preços dos combustíveis não devem cair, alegando que o custo de energia e dos combustíveis subiu no mundo todo. “Esse caso tem sido muito delicado. A Petrobras foi tirada para bode expiatório e as pessoas estão ignorando que o preço da energia e do combustível em geral subiu no mundo inteiro. Eu mesmo, que estou aqui nos Estados Unidos, já mostrei que também está mais de R$ 7 reais o litro da gasolina. E tem uma turma que diz que não dá para comparar, porque o poder de compra do americano é cinco vezes maior do que a do brasileiro. Mas isso é outra história, serve para tudo. Também não descarto de ter a possibilidade de existir alguma tentativa de sabotagem dentro da empresa para atingir o governo. A Petrobras tem que ser transparente, tem que mostrar como é feito o cálculo, quando vem o tempo do repasse, tudo isso. Mas realmente não acredito que mudando a presidência da estatal haverá uma mudança estrutural. Repito: o problema de essência é o aumento da energia no mundo inteiro por conta da pandemia e, depois, devido à guerra da Rússia na Ucrânia. O Caio Paz é um nome sério, técnico e de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Acho que tem muito discurso político por trás disso e até mesmo para justificar que não é um problema do governo. Preferia que o governo mostrasse que essa alta é no mundo inteiro”, comentou.

