Comissão de Valores Mobiliários abre processo para apurar troca no comando da Petrobras

Apuração será realizada pela Gerência de Acompanhamento de Empresas, que analisa casos relativos a comunicados ao mercado

Tânia Rêgo/Agência Brasil - 17/09/2019 Petrobras teve mais um processo administrativo aberto no CVM



A renúncia de José Mauro Coelho à presidência da Petrobras, apresentada nesta segunda, 20, motivou a abertura de mais um processo administrativo contra a empresa por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A apuração será feita no âmbito da Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 (GEA-1) da Superintendência de Relações com Empresas (SEP), e envolve “notícias, fatos relevantes e comunicados”. A autarquia não comenta casos específicos, mas confirmou que o assunto será avaliado no processo nº 19957.006614/2022-48, no qual a Petrobras consta como interessada. As divulgações do comunicado da renúncia, e posteriormente o da escolha do presidente interino, Fernando Borges, fizeram com que as ações da Petrobras tivessem suas negociações interrompidas na Bolsa de Valores de São Paulo interrompidas duas vezes na manhã desta segunda.

Coelho vinha sofrendo pressão para renunciar em meio à alta nos preços dos combustíveis, principalmente a decisão da estatal de reajustar a gasolina em 5,2% e o diesel em 14,2%, na sexta, 17. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), articulam a abertura de uma CPI para investigar a formação de preços da empresa. O governo já havia até mesmo nomeado um substituto, Caio Paes de Andrade, que ainda não pode assumir por trâmites burocráticos. A principal preocupação do governo é que o aumento nos preços sirva como motor para a inflação.