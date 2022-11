‘O que está em jogo é a possibilidade do Brasil mudar para sempre’, diz Constantino sobre manifestações

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre os protestos que acontecem no país

Reprodução/Jovem Pan News Manifestantes vestidos de verde-amarelo e segurando bandeiras do Brasil em frente ao Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera, neste fim de semana



As manifestações dos caminhoneiros que discordam da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022 completam uma semana nesta segunda-feira, 7. O movimento que foi organizado por pessoas que questionam o processo eleitoral segue no país. No final desta manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que oito interdições e dois bloqueios ainda estavam em andamento. Além disso, houve manifestações pacíficas em bases militares neste fim de semana. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 7. O comentarista Rodrigo Constantino disse que apoia as manifestações e ressaltou a preocupação com o país. “Do lado dos que estão manifestando existe a consciência de que o jogo foi manipulado. Que o dono da bola, o árbitro era partidário. Torcia para um lado e fez de tudo para ajudar a vitória desse lado. Tem muitas perguntas sem respostas. Aqueles que estão fazendo as perguntas estão sendo censurados. A coisa descambou muito rápido para ser uma palhinha do que vai ser o Brasil se essa turma assumir. É realmente o negócio de transformar o Brasil em Cuba muito rápido. Tudo isso é muito preocupante. O povo que está nas ruas está sim se manifestando de maneira patriótica e legítima. Falar em greve tem custos de curto prazo, mas o que está em jogo é a possibilidade do Brasil mudar para sempre. Estamos vendo o grau de autoritarismo dessa turma”, comentou.

