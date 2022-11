‘A experiência dele vai fazer diferença’, diz Flavio Prado sobre convocação de Daniel Alves

Comentarista do programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, contrariou opinião dos colegas e do público, que não aprovou a presença do lateral na lista de convocados

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Presença de Dani Alves entre os convocados rendeu críticas a Tite



O anúncio da lista de convocados para a Copa do Mundo de 2022 aconteceu nesta segunda-feira, 7, e contou com poucas surpresas. Entretanto, uma presença dentre os escolhidos de Tite gerou polêmica. Trata-se do lateral Daniel Alves, que defende o Pumas, do México. A convocação do atleta gerou polêmica e revolta nas redes sociais, com diversos torcedores e até figuras públicas questionando a escolha pelo veterano de 39 anos. Durante o programa Bate Pronto, da Jovem Pan Esportes, o comentarista Flavio Prado disse entender a convocação de Alves, dizendo que ele dificilmente vai jogar e que poderá agregar à seleção com sua experiência. “A experiência dele, a rodagem dele. (Isso) vai fazer diferença como fez em todos os lugares que ele participou. Eu levaria ele numa boa. Acho que não tem problema. Dificilmente ele vai jogar, mas se jogar vai saber o que fazer por alguns minutos. Nada contra, até porque não tem laterais. Para mim está tudo bem”, disse Prado.

Outros comentaristas do programa foram na contramão de Prado e não concordaram com a escolha de Tite. Para Thiago Asmar, a convocação de Alves é uma vergonha e o atleta só foi chamado por fazer parte de uma ‘panela’ dentro da seleção. “‘Levar o Daniel Alves na atual situação é uma vergonha. É constrangedor. Trinta e nove anos, não tá num grande momento, não tá em um grande clube. Porque que leva o cara para Copa do Mundo? Panela”, afirmou Asmar. Já Nilson Cesar disse que a presença de Alves entre os 26 convocados é uma palhaçada, lembrando que o jogador já não é mais um dos melhores laterais do mundo. “A grande injustiça é o Daniel Alves, isso é uma palhaçada do TIte. Você tinha outras opções. Isso é uma panelaça total, é um pedido do ‘parça Neymar’. Daniel Alves foi um dos melhores laterais do mundo, mas hoje não é mais”, continuou Cesar.