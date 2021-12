‘Pesquisa mostra que terceira via é ilusão’, diz Constantino sobre levantamento sobre intenção de votos

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram novos dados que mostram Lula e Bolsonaro como principais candidatos ao pleito de 2022

Reprodução/ JPNews Comentarista analisou resultados de pesquisa que mostra liderança de Lula



Em pesquisa de intenções de voto divulgada nesta quinta-feira, 23, pelo Instituto PoderData, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como líder da corrida presidencial para o pleito de 2022, com 40% das intenções de voto. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupa a segunda posição do levantamento com 30% dos votos. Na sequência, surgem os candidatos da chamada terceira via, com o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) sendo o principal destaque, com 7% das intenções de voto. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), com 4%, e André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB) e Alessandro Vieira (Cidadania) com 1% cada. Os resultados reforçam as tendências de polarização entre Lula e Bolsonaro na disputa presidencial que também foram mostradas em outras pesquisas.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta, o comentarista Rodrigo Constantino analisou os resultados da pesquisa, dizendo que a terceira via é uma ilusão, mas questionando a grande vantagem de Lula contra Bolsonaro no pleito que está sendo apontada pelos institutos de pesquisa. “É mais uma pesquisa que mostra que a terceira via é um engodo, uma ilusão e que a disputa se dá entre Lula e Bolsonaro. A única coisa que a gente realmente questiona é se esse favorito com vários pontos na frente do atual presidente que estaria disputando a reeleição, se ele realmente tem essa vantagem toda. A gente sempre lembra que ele não costuma sair muito às ruas. […] Nas ruas nós não vemos nenhum tipo de adesão ao lulismo, esse mesmo que tem 40% de intenção de voto. Não acho que isso seja crível”, afirmou Constantino.

Confira o programa desta quinta-feira, 23: