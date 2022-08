Pesquisa não pegou debate, que foi humilhante para Lula, analisa Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o novo levantamento de intenções de voto

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é candidato à Presidência da República



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta terça-feira, 30, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem como os principais candidatos para vencer as eleições 2022. O levantamento, do Instituto MDA, contratada pela CNT, mostra que o petista registra 42% das intenções de voto, antes 34% do atual presidente. Já no segundo turno Lula computa 50% e Bolsonaro contabiliza 38%. A pesquisa foi realizada entre 25 e 28 de agosto com 2.002 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 30.

O comentarista Rodrigo Constantino ressaltou que a pesquisa não pegou o debate, que segundo ele, foi humilhante para Lula. “Cantamos lá atrás. Inclusive, falamos que a turma da esquerda, que leva muito a sério essas pesquisas, ia puxar justificativas. Essa pesquisa foi até o dia do debate, ou seja, não pegou o debate. E o debate foi, como já analisamos aqui, humilhante para Lula e muito favorável para o presidente Bolsonaro. Acho que a tendência é continuar esse fechamento do gap, desse ato, dessa boca de jacaré, que segundo os institutos de pesquisas, apontam um grau de favoritismo irreal do ex-presidiário. Ninguém acredita nisso. A gente não enxerga nas redes sociais, não enxerga nas ruas, não enxerga em lugar nenhum. A tendência é essa, até ficar ali muito perto, ficar uma margem apertada para poderem alegar que qualquer coisa é válida”, comentou.

