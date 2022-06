‘Precisamos de senadores que votem impeachment de ministros do STF’, diz Marco Antônio após saída de Datena

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a desistência da pré-candidatura do apresentador

Reprodução/Band Datena desiste de disputar o cargo de senador pelo Estado de São Paulo



O apresentador de televisão, José Luiz Datena (PSC), anunciou, na tarde desta quinta-feira, 30, a desistência da pré-candidatura ao Senado Federal. Em 13 de maio, ele afirmou que disputaria ao cargo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) havia até informado que apoiaria a candidatura do apresentador. Essa é a quarta vez que Datena “ensaia” e desiste de concorrer as eleições. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 30.

Para o comentarista Marco Antônio Costa, o Senado Federal precisa ser composto por políticos que defendam o impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “A minha pergunta e espero que de todos os brasileiros também seja é: precisa de senadores que votem no impedimento de ministros do STF. Muita gente acha que essa pauta não seja relevante. Mas é um funcionamento de freios adequados contra o sistema de contra pesos. Diariamente transmitimos e criticamos abusos cometidos por ministros. Espero que seja pautado no debate ao Senado”, comentou.

