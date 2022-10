‘Segundo turno é uma eleição mais complexa’, diz Serrão sobre apoio de Tebet a Lula

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre as alianças para o segundo turno das eleições

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições 2022



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com jornalistas na tarde desta quinta-feira, 6, e foi perguntado sobre a manifestação de apoio da candidata derrotada nas eleições presidenciais Simone Tebet (MDB) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em sua resposta, o mandatário reagiu com desdém e disse: “Não sei, quem é Tebet? Ah, sim. Decisão dela”. Em terceiro lugar na corrida ao Planalto, Tebet obteve quase 5 milhões de votos e foi a candidata do MDB mais votada na história do partido desde a redemocratização, com 4,16% dos votos válidos. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 6. Para o comentarista Jorge Serrão, o vencedor do segundo turno das eleições terá que esbanjar boa articulação. “Essa campanha está fantástica. É o espetáculo de gozação. Temos ai o Bolsonaro desdenhando o pequeno apoio de Simone Tebet a Lula, que não sei se acrescenta tanto embora já tenham pesquisas dizendo que 90% dos eleitores da Simone Tebet vão para Lula. Segundo turno é uma eleição muito mais complexa. O presidente Bolsonaro está construindo apoios consolidados de quem venceu a eleição. Ele também vai fazer uma revisão completa de sua propaganda, de seu marketing, que deixou a desejar neste primeiro turno. A partir de agora tem um super marqueteiro trabalhando nos bastidores em favor de Jair Bolsonaro. Campanha de segundo turno é isso que interessa: articulação e como fazer a campanha para reverter o voto principalmente daquele universo de 32 milhões que se abstiveram ou foram forçados a se abster da eleição em função da bagunça, da desorganização ou da falta de paciência com a política do Brasil”, comentou.

