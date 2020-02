Sem piscinões, estragos provocados pela chuva poderiam ter sido maiores, diz Covas

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Covas, prefeito de São Paulo



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta terça-feira (11) que o resultado das fortes chuvas que atingiram a capital entre a noite de domingo e a manhã desta segunda poderia ter sido muito pior se não existissem os chamados “piscinões”. Covas falou sobre as chuvas durante entrevista ao programa 3 em 1, da Jovem Pan.

“Temos 32 piscinões e nenhum deles transbordou durante as chuvas desta segunda-feira. Imagina o que seria mais 32 piscinões transbordando?”, disse o prefeito.

A chuva provocou caos na cidade de São Paulo e também na região metropolitana, além de impedir a chegada de funcionários ao trabalho, provocar enchentes e diversos pontos de alagamentos.

As marginais Pinheiros e Tietê transbordaram com o volume de água, deixando pontos intransitáveis. Para o prefeito, a construção de piscinões e a retirada de famílias dos pontos críticos da cidade têm apresentado resultado.

“Se todas as gestões futuras investirem nisso certamente melhorará ainda mais. Nós já tínhamos 24 piscinões, entregamos oito e devemos entregar mais cinco”, disse Covas. As estruturas conhecidas como “piscinões” servem para conter a água da chuva que acabaria enchendo ruas, avenidas e casas.

De acordo com o prefeito, 10.400 famílias foram retiradas de áreas consideradas de risco, como várzeas de rio e locais com risco de desabamento.

“A retirada dessas famílias das áreas de risco impediu que tivéssemos eventos fatais. Talvez seja o caso de mudar o plano de macrodrenagem da cidade de São Paulo. E nós prevemos a construção de 64 piscinões na cidade”, afirmou.

As chuvas desta segunda provocaram o fechamento de diversos serviços, incluindo postos de saúde, fóruns e escolas. O Ceagesp, localizado na Vila Leopoldina, foi um dos locais mais afetados e precisou descartar alimentos. O local permanece fechado para limpeza, e ainda não é possível avaliar o tamanho do prejuízo.

Para o prefeito, outras abordagens podem ajudar a conter os prejuízos causados pela chuva. “Não tenho a menor dúvida de que o aquecimento global faz com que as chuvas sejam cada vez mais difíceis. E não é por acaso que estamos atuando para zerar a emissão de gases do efeito estufa até 2050.”

Segundo o Corpo de Bombeiros, nas 24 horas desta segunda foram atendidas mais de 10 mil ligações, que resultaram em 2.345 ocorrências.