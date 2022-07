‘Todo mundo sabe que Bolsonaro está na frente’, diz Constantino após nova pesquisa de intenções de voto

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram novo levantamento da PoderData

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta quarta-feira, 20, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se aproximou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições de 2022. O levantamento, da PoderData, mostra que o petista registra 43% das intenções de voto, antes 37% do atual presidente. A diferença de seis pontos percentuais é a menor registrada entre os pré-candidatos desde abril de 2022. Já no segundo turno Lula computa 51% e Bolsonaro contabiliza 38%. A pesquisa foi realizada entre 17 e 19 de julho. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 20.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, Bolsonaro é o único pré-candidato que segue coerente e, por isso, acredita que esteja na frente da disputa. “Está acontecendo aquilo que nós antecipamos. Com o passar do tempo e a aproximação das eleições, esses institutos iam errar menos. Na verdade, se essa pesquisa do PoderData já coloca diferença de seis pontos, todo mundo já sabe que Bolsonaro está na frente. O que explica é a gritaria toda, o golpismo, jornalistas tucanos ou petistas falando que a candidatura do presidente tem que ser impugnada. O Brasil virou uma republiquetas de bananas não porque temos um ex-presidiário, mas sim porque o presidente externou ao mundo as dúvidas que ele e milhões de brasileiros, além de outros candidatos de oposição, têm com as urnas eletrônicas. Só que, por um milagre qualquer, Lula, Simone Tebet, Ciro Gomes e tantos outros, mudaram da noite para o dia o pensamento que tinham em relação as urnas eletrônicas. Bolsonaro é o único que segue coerente nesse quesito. Os outros mudaram porque mudou apenas quem é o candidato favorito no fundo”, comentou.

