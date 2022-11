‘Turma de isentos fez cara de nojo com Ciro Nogueira e vai levar Calheiros; faz o L’, ironiza Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram as sugestões de nomes do MDB para compor a equipe de transição do novo governo

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO MDB sugere senador Renan Calheiros (MDB-AL) para compor o Conselho Político da Transição



Presidente nacional do MDB e deputado federal, Baleia Rossi utilizou as suas rede sociais nesta quarta-feira, 9, para anunciar a indicação dos nomes que a sigla indicou ao Partido dos Trabalhadores para compor a equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação, o mandatário emedebista informa que os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jader Barbalho (MDB-PA) foram sugeridos para compor o Conselho Político da Transição. Já para a área de Indústria e Comércio, o nome de Germano Rigotto (MDB), ex-governador do Rio Grande do Sul, foi o preferido pela legenda por já ter atuado como coordenador do plano de governo da presidenciável Simone Tebet – terceira candidata mais bem votada no primeiro turno das eleições presidenciais. Tebet, por sua vez, já havia sido anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) como coordenadora da área de assistência social. Segundo Rossi, as indicações emedebistas já foram previamente definido com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 9.

O comentarista Rodrigo Constantino criticou os nomes sugeridos pelo MDB e disse que a “turma de isentos fez cara de nojo com Ciro Nogueira e vai levar Calheiros”. “É aquela coisa. De onde se menos espera que não vem nada mesmo. Alguém achou que ia ser diferente? Se alguém achou que ia ser diferente tem que dar um prêmio ingenuidade para esse sujeito. Essa é a turma do PT, do Centrão fisiológico que queria a volta do PT. A mesma turma daquela CPI circense, que falava em ciência e era levada a séria pela velha imprensa porque queria atacar Bolsonaro. Renan Calheiros recordistas de processos, de inquéritos arquivados porque eita cara poderoso. Renan Calheiros e Jader Barbalho estão fazendo a articulação do PT. A turma de isentos fez carinha de nojo porque Bolsonaro estava com Ciro Nogueira e vai levar agora digitando 13 Renan Calheiros e Jader Barbalho. Faz o L. O problema do Brasil é que ele cansa e cansa muito. É uma grande farsa com muitos cúmplices”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 9: