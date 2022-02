Campeão mundial com o Corinthians, Vampeta explica o que o Palmeiras precisa fazer contra o Chelsea

Na véspera da decisão do torneio da Fifa, o comentarista do Grupo Jovem Pan deu uma dica para os comandados de Abel Ferreira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ EFE/EPA/ALI HAIDER/Palmeiras Vampeta falou sobre a possibilidade do Palmeiras ganhar do Chelsea na final do Mundial de Clubes



Campeão do Mundial de Clubes de 2000, quando defendia as cores do Corinthians, Vampeta compareceu ao programa “Bate-Pronto”, nesta sexta-feira, 11, e explicou o que o Palmeiras precisa fazer para vencer o Chelsea. Na véspera da decisão do torneio da Fifa, o comentarista do Grupo Jovem Pan deu uma dica para os comandados de Abel Ferreira, que enfrentam os “Blues” a partir das 13h30 (de Brasília) deste sábado. “O que os jogadores do Palmeiras precisam fazer amanhã? É encarar os atletas do Chelsea sem pensar que assistem eles na televisão toda semana. É enfrentá-los pensando que joga em um grande clube, bicampeão da Libertadores e vencedor do Mundial, sem ficar idolatrando o time inglês”, disse o Velho Vamp.

“Em um jogo de noventa minutos, o Palmeiras pode, sim, vencer em uma bola parada, por exemplo. O Abel Ferreira é muito focado neste sentido. Do outro lado, eles também sabem que vão pegar um time brasileiro, que é respeitado no mundo da bola. Eles sabem que onze jogadores do Brasil juntos podem dar problema. Eu espero que o Palmeiras encare desta forma porque é uma situação diferente da que eu vivi em 2000, quando nós, do Corinthians, jogávamos na seleção e pegamos o Real Madrid com mais maturidade. Então os zagueiros palmeirenses precisam marcar o Romelu Lukaku sem ficar o admirando. Eu vi o Lukaku ser puxado pelo Miranda na Copa do Mundo! É esse o caminho!”, acrescentou.

