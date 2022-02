Palmeiras provoca Flamengo ao relembrar final da Libertadores de 2021; confira 

O Verdão cutucou o Rubro-Negro ao postar uma foto do atacante Deyverson pressionando Danilo em um dos últimos treinamentos antes do jogo contra o Chelsea

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Deyverson treinando nos Emirados Árabes com o time do Palmeiras



Na expectativa para a final do Mundial de Clubes, o Palmeiras ainda relembra com carinho a conquista da última taça da Libertadores da América, obtida no fim de novembro de 2021, diante do Flamengo, em Montevidéu, no Uruguai. Através das redes sociais, o Verdão provocou o Rubro-Negro ao postar uma foto do atacante Deyverson pressionando Danilo em um dos últimos treinamentos antes do jogo contra o Chelsea. “Marcação pressão: um tópico sensível para alguns”, escreveu a conta do Alviverde, relembrando o gol decisivo feito pelo atacante diante dos cariocas – já na prorrogação, o centroavante roubou a bola de Andreas Pereira e anotou o tento que deu o tricampeonato aos palestrinos.