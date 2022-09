Corinthians vence Fluminense em ‘cara a cara’ da JP antes de decisão na Copa do Brasil; assista 

Vampeta, Wanderley Nogueira, Pilhado e Bruno Prado escolheram seus prediletos no programa ‘Bate-Pronto’

MAURíCIO PINGO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Fluminense decidem uma vaga na final da Copa do Brasil 2022



Corinthians e Fluminense decidem uma vaga para a final da Copa do Brasil 2022 nesta quinta-feira, 15, a partir das 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Após o empate em 2 a 2 no Maracanã, os dois times jogam por uma vitória simples para avançar na competição e enfrentar o Flamengo nas decisões. Em uma espécie de aquecimento para a decisão, a bancada do programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, decidiu fazer um comparativo entre as equipes. No entendimento de Vampeta, Pilhado, Wanderley Nogueira e Bruno Prado, a equipe corintiana é levemente superior, ganhando em seis posições dentro de campo, contra cinco dos cariocas. No banco de reservas, entretanto, o Tricolor levou a melhor, com Fernando Diniz superando Vitor Pereira. Assim, a escalação ideal tem: Cássio; Fagner, Nino, Manoel e Fábio Santos; Felipe Melo, Du Queiroz e Renato Augusto; Matheus Martins, Róger Guedes e Germán Cano. Treinador: Fernando Diniz.