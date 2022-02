São Paulo entra na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista; veja tabela 

Sem entrar em campo, já que o clássico contra o Palmeiras foi adiado devido à participação do rival no Mundial de Clubes, o Tricolor acabou caindo para a penúltima posição na tabela da classificação geral

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni é o atual treinador do São Paulo



O São Paulo ficou em uma situação delicada com a realização dos jogos do Campeonato Paulista do último final de semana. Sem entrar em campo, já que o clássico contra o Palmeiras foi adiado devido à participação do rival no Mundial de Clubes, o Tricolor acabou caindo para a penúltima posição na tabela da classificação geral, ficando na zona de rebaixamento – no Paulistão, os últimos dois descem para a Série A2. A queda para a zona perigosa aconteceu com a vitória do Água Santa sobre o Novorizontino, no último sábado.

Apesar do péssimo início de campeonato, o São Paulo ainda fará nove confrontos na fase de grupos do Paulistão – a equipe de Rogério Ceni volta aos gramados nesta quarta-feira, 9, para receber o Santo André, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. Atual campeão, o Tricolor precisa ficar entre os dois melhores do Grupo B para ir ao mata-mata – com apenas 1 ponto somado, o time está atrás de São Bernardo (7) e Ferroviária (6) na tabela. Nas outras chaves, atualmente, ocupam a zona de classificação Corinthians e Inter de Limeiras (A); Palmeiras e Mirassol; além de RB Bragantino e Santo André.