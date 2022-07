Exclusivo: Felipão planeja encerrar carreira no Athletico-PR ao final da temporada 

De acordo com o jornalista Flavio Prado, o experiente profissional de 73 anos pretende se tornar um dirigente de futebol

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚD Felipão é o atual técnico do Athletico-PR



Luiz Felipe Scolari ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter desta quinta-feira, 28, após fazer o Athletico-PR segurar um empate sem gols com o Flamengo, em pleno Maracanã, em jogo válido pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Questionado pelo modo como atingiu o feito, colocando o Furacão de forma defensiva durante a partida, Felipão coleciona vários feitos como técnico e tenta levar o time paranaense ao bicampeonato. De acordo com o comentarista Flavio Prado, no entanto, esta é uma das últimas missões do veterano como treinador. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista revelou que ele planeja encerrar sua carreira como técnico no final de 2022. Depois, a ideia do profissional de 73 anos é se tornar um dirigente.