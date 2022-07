Endrick aparece no BID e está livre para estrear no time profissional do Palmeiras 

Apesar da inscrição, a garoto ainda não tem data para ser utilizado pelo treinador Abel Ferreira

Divulgação/Palmeiras Endrick assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras



O primeiro contrato de Endrick no time profissional do Palmeiras foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira, 28. Desta forma, o atacante de 16 anos, tratado como um fenômeno das categorias de base, está liberado para fazer sua estreia pela equipe principal do Verdão. Apesar disso, a garoto ainda não tem data para ser utilizado pelo treinador Abel Ferreira. Além de estar se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, a joia fez poucos treinos com o elenco profissional e pode começar sua trajetória somente no ano que vem. Artilheiro do inédito título na Copa São Paulo de futebol Júnior, a Copinha, no início de 2022, Endrick chegou a voltar para o sub-17 – ele foi protagonista e levou o time ao título da Copa do Brasil. Ao todo, o atacante já ganhou 13 troféus com as cores palmeirenses, somando 80 gols em 109 partidas oficiais