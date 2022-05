Exclusivo: Gustavo Scarpa deseja deixar o Palmeiras para viver na Europa 

De acordo com o jornalista Wanderley Nogueira, do Grupo Jovem Pan, o meio-campista e sua esposa estão planejando morar no Velho Continente

RICARDO MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Scarpa deve deixar o Palmeiras ainda neste ano



Autor de três gols na vitória do Palmeiras sobre o Deportivo Táchira (Venezuela), Gustavo Scarpa não deve continuar vestindo a camisa do Verdão por muito tempo. De acordo com o jornalista Wanderley Nogueira, o meio-campista e sua esposa estão planejando viver na Europa. Segundo informações do profissional do Grupo Jovem Pan, o armador recusou algumas propostas da diretoria palmeirense para renovar o contrato e está disposto a aceitar ofertas de times de menor expressão. Atualmente, o jogador de 28 anos tem vínculo com o clube paulista somente até o fim de 2022.

“Recebi uma informação de duas fontes boas no caso Gustavo Scarpa. O Palmeiras já fez várias tentativas para que o jogador renovasse. Ele recebe em dia, gosta muito do clube e está jogando muito bem. Não existe atrito, mas a esposa e ele decidiram viver na Europa, mesmo que seja para jogar em time de médio porte. Eles decidiram morar na Europa! Não há nada contra o Palmeiras, mas eles querem ir para o Velho Continente. O contrato dele acaba no fim do ano, então ele pode cumprir o contrato ou sair na metade de 2022”, disse Wanderley Nogueira, durante o programa “Bate-Pronto” desta quarta-feira, 25.