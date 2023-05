Exclusivo: Presidente do Vila Nova explica como descobriu esquema de apostas

Hugo Jorge Bravo concedeu entrevista ao programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan

Presidente do Vila Nova, o policial Hugo Jorge Bravo foi responsável por descobrir o esquema de manipulação de jogos do futebol brasileiro e levar o caso ao Ministério Público do Estado de Goiás. Em entrevista exclusiva ao programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o mandatário do clube goiano contou como tomou conhecimento do escândalo envolvendo apostas esportivas. Segundo o cartola, no final da Série B do Campeonato Brasileiro 2022, ele soube que um jogador do seu time estava sendo ameaçado por um apostador. Hugo, então, disse ao criminoso que resolveria o problema, mas acabou levando a situação à Justiça. “Nós ficamos sabendo que um atleta, que fazia parte do nosso clube, estaria sendo cobrado por um grupo de apostadores por uma aposta que não teria dado certo. Ao tomar conhecimento, procuramos saber de onde vinha a informação e quem estaria cobrando. Entramos em contato com o apostador e começamos a extrair as informações através do WhatsApp, que possibilitou materializar as provas. A partir daí, procurei o Ministério Público do Estado de Goiás, através do Fernando Cesconetto, que é o grande e principal responsável por tudo isso. Ele acredito em nós, se prontificou a abrir mão de várias coisas e se debruçou de forma incessante no caso”, explicou. “Entrei no caso tentando ser um ‘encantador de serpente’. Falei: ‘amigão, vou resolver seu problema’. Na verdade, estávamos só tentando esclarecer um crime, que estava debaixo do meu nariz”, continuou.

À Jovem Pan, o presidente do Vila Nova revelou que não recebeu nenhuma ameaça durante a Operação Penalidade Máxima, mas que também não teme qualquer tipo de represália da quadrilha. “Aqui, nós combatemos organizações criminosas, quadrilhas… Temos uma história de combate ao crime. Estamos lidando com muito dinheiro envolvido, que não é nada diferente das grandes apreensões de drogas. Nós tomamos nossos cuidados. O recado que a gente dar é que, ao nosso lado, nós temos a companhias de grandes amigos. Se esse povo é ruim, o nosso é dez vezes pior. Não vai ficar impune”, disse Hugo Jorge Bravo. O mandatário do clube goiano ainda cobrou punição e disse que não irá tolerar mais casos parecidos em seu time. “Eu cuido dos meus meninos de base. Cuido, oriento e formo. Agora, para marmanjo, a resposta que eu dou é denunciando e falando para eles que eu corto o pescoço deles. A maior resposta é de fora para dentro do clube. É a punição! O cara tem que entender que ele está colocando a carreira dele no ralo”, disparou.