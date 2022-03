Flavio Prado diz que Corinthians não vai pressionar o Palmeiras: ‘É suicídio’ 

Apesar da promessa do recém-contratado treinador português, o comentarista do Grupo Jovem Pan não acredita em um postura ofensiva do Timão no Allianz Parque

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado fez sua previsão antes do jogo entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista



Logo após o Corinthians golear a Ponte Preta por 5 a 0, no último sábado, o técnico Vitor Pereira afirmou que seu time iria atacar o Palmeiras, no clássico marcado para as 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 17, pelo Campeonato Paulista. Apesar da promessa do recém-contratado treinador português, o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, não acredita em um postura ofensiva do Timão no Allianz Parque. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista declarou que tal postura seria um “suicídio”, já o Verdão gosta de ter espaço para os contragolpes.

“Aquela bola longa do Palmeiras com Rony e os outros atacantes rápidos, é um perigo contra o Gil, que é lento, e o Fagner. Se o Abel Ferreira fosse escalar o Corinthians, ele ia falar: ‘me ataca’. É tudo o que ele quer! Se o Vitor Pereira tentar aplicar a ideia dele hoje, é um suicídio. Se o VP for para cima, o que eu não acredito, ele dá o jogo para o Palmeiras de uma maneira absurda. Se ele subir o time, com a bola longa que o Palmeiras tem, ele dá ao rival o espaço. Não acho que ele vá mandar o Corinthians pressionar. O Corinthians vai travar o jogo, não vai aplicar os conceitos de seu treinador hoje. Não vai fazer o mesmo que fez contra a Ponte Preta, por exemplo”, analisou Flavio Prado. “Se errar contra o Palmeiras, vai ser duro. Se o Vitor Pereira cumprir a promessa, o favoritismo do Palmeiras é gigantesco”, acrescentou.

