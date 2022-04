Mauro Beting diz que Endrick irá superar Adriano Imperador: ‘É um fenômeno’ 

Mesmo com apenas 15 anos, o garoto vem sendo pedido pelos palmeirenses na equipe principal e já está sendo monitora por gigantes da Europa

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@adrianoimperador/Bruno Pacheco/CBF Mauro Beting disse que Endrick irá superar Adriano Imperador



Vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Palmeiras, Endrick voltou a encantar os amantes do futebol nas últimas semanas. Representando a seleção brasileira sub-17, o atacante não somente foi titular no título do Brasil no Torneio de Montaigu, disputado na França, como terminou o campeonato sendo o artilheiro e eleito o melhor jogador. Mesmo com apenas 15 anos, o garoto vem sendo pedido pelos palmeirenses na equipe principal e já está sendo monitorado por gigantes da Europa. Para o comentarista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, ele tem tudo para superar Adriano Imperador e atingir o nível de Neymar.

“O que ele faz na seleção sub-17 e na base do Palmeiras é impressionante. Ele sempre jogou com garotos mais velhos, pulando etapas. Então, dá para ele jogar no profissional, principalmente quando o palmeirense pede um camisa 9. Ele já é o melhor camisa 9 revelado na base do clube. Ele é um fenômeno! Poucas vezes eu vi na vida alguém como ele. Olha, ele tem características de Imperador, mas, até pela cabeça, vai ser melhor. Sou fã incondicional do Adriano, mas esse Endrick é melhor, levando em consideração a idade. Neste nível e com essa idade… Ele é do nível do Neymar, mas de outra posição”, destacou o jornalista, no programa “Bate-Pronto” desta quarta-feira, 20.

Apesar do desejo de ver Endrick sendo comandado por Abel Ferreira, o garoto só poderá entrar em campo pelo time profissional do Palmeiras em julho, quando completará 16 anos. A expectativa é que o jovem seja aproveitado no time profissional antes de ser negociado para qualquer clube europeu. Adriano, citado por Mauro Beting, por sua vez, pendurou as chuteiras em 2016. Durante sua carreira, o Imperador brilhou na Inter de Milão, onde venceu quatro vezes o Italiano e tornou-se um dos maiores ídolos da história do clube italiano. Na seleção brasileira, o atacante ganhou a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005). Ele também marcou o nome na história do Flamengo e no Corinthians, além de ter passado por São Paulo e Athletico-PR.

Assista ao debate na íntegra: