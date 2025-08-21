Mauro Cézar afirma que classificação do Flamengo foi fácil: ‘Não parecia confronto de mata-mata’

Mengão venceu os dois jogos contra o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores; segundo o jornalista, Colorado ‘não levou perigo nenhum’ e demonstrou ‘zero estratégia’

MAXI FRANZOI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Araújo comemora classificação do Flamengo na Libertadores



Com uma atuação dominante, o Flamengo venceu o Internacional no Beira-Rio, garantindo sua classificação na Copa Libertadores e gerando análises entusiasmadas sobre o momento da equipe sob o comando do técnico Filipe Luís. A partida foi marcada pela superioridade tática e física do time carioca, que não deu chances ao adversário.

O jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que foi uma vitória tranquila do rubro-negro e falou sobre a fragilidade do colorado. “Acho que foi uma vitória realmente tranquila, não parecia nenhum confronto mata-mata. Não houve momento de tensão para o Flamengo”, avaliou. Ele apontou a falta de estratégia do Internacional para superar o Flamengo nos três confrontos recentes entre as equipes. “O Internacional não demonstrou, em nenhum dos três jogos, ter qualquer estratégia para superar o Flamengo. Zero, zero estratégia, não levou perigo nenhum”, afirmou Mauro Cezar, que completou: “Tomou de 6 a 1, né, em uma semana. Três jogos, tomou seis gols e fez um. 6 a 1 foi o placar agregado”.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para o jornalista, a performance serve como uma forma de o time “pagar uma parte da dívida” com a torcida pela campanha irregular na fase de grupos. “É uma maneira desse time ir pagando uma parte da dívida, né? Ou toda ela, talvez, acumulada na fase de grupos, quando o Flamengo foi muito mal, foi muito mal, quase foi eliminado precocemente”, pontuou.

Mauro Cezar também destacou o processo de reconstrução da equipe após a saída de jogadores importantes. “É natural, o time vai se reencontrando depois de perder jogadores importantes, né? O Flamengo perdeu o lado direito dele todo […] E ontem a gente viu o Varela e o Prata fazendo um bom lado direito”, explicou.