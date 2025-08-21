Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Liverpool perde Frimpong por lesão até a Data Fifa

Liverpool perde Frimpong por lesão até a Data Fifa

Jogador holandês foi substituído no segundo tempo na vitória sobre o Bournemouth na última sexta-feira; atleta foi contratado na última janela de transferências do Bayer Leverkusen

  • 21/08/2025 13h20 - Atualizado em 21/08/2025 13h22
PAUL ELLIS / AFP Frimpong se lesionou na partida de estreia do Campeonato Inglês, contra o Bournemouth Frimpong se lesionou na partida de estreia do Campeonato Inglês, contra o Bournemouth

O lateral-direito holandês Jeremie Frimpong, uma das contratações do Liverpool na última janela de transferências, vai desfalcar a equipe pelo menos até o final da data Fifa de setembro devido a uma lesão muscular na coxa, anunciou o técnico Arne Slot nesta quinta-feira (21). O jogador, de 24 anos, foi substituído no segundo tempo na vitória dos Reds sobre o Bournemouth por 4 a 2 na última sexta-feira (15), na abertura do Campeonato Inglês.

“O departamento médico tinha razão sobre Jeremie quando me disseram que eu deveria tirá-lo de campo, porque ele ficará fora até o final da data Fifa”, por volta do dia 10 de setembro, declarou Slot em entrevista coletiva. “Acho que fui criticado por substituí-lo, não?”, acrescentou, sorridente, o treinador. “Eu disse logo depois do jogo que não era devido ao seu rendimento, mas porque o departamento médico detectou que ele tinha um problema na coxa”.

Frimpong foi contratado em maio pelo Liverpool para repor a saída de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid. O outro lateral-direito do elenco, Conor Bradley, acabou de ser reincorporado depois de uma lesão.

O Liverpool visita o Newcastle na próxima segunda-feira (25) para fechar a segunda rodada do Inglês. O jogo atraiu holofotes em meio à novela pelo interesse dos Reds na contratação do atacante sueco Alexander Isak, que quer se transferir e se recusa a jogar pelos Magpies.

*Com informações da AFP

