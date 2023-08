Mauro Cezar alerta para clima no Flamengo antes de decisão na Libertadores: ‘Se for eliminado, vai ser um caos’

Rubro-Negro visita o Olimpia nesta quinta-feira, 10, pelas oitavas de final da Libertadores da América; empate garante vaga nas quartas de final

Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, afirmou que o elenco do Flamengo e o técnico Jorge Sampaoli vivem um “momento de trégua” após as polêmicas recentes. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista explicou que alguns jogadores seguem insatisfeitos com o trabalho do argentino, mas que preferiram se unir antes da partida decisiva contra o Olimpia, marcada para esta quinta-feira, 10, pelas oitavas da Copa Libertadores da América. Uma eliminação em território paraguaio, entretanto, pode tornar o ambiente caótico. “O clima está, momentaneamente, mais calmo. O jogo se sobrepõe a tudo. Nós sabemos que alguns atletas não gostam do estilo do técnico, que também não se ajuda. Ele poderia tentar ser mais flexível, tentar trazer o elenco para mais perto dele e conversar com o Pedro após o lamentável incidente em Minas Gerais. Enfim, com a importância desse jogo, é um momento de trégua. É outra situação. A diferença fica de lado hoje. Agora, se for eliminado, será um caos. Explode tudo!”, analisou Mauro Cezar. Como venceu a partida de ida pelo placar mínimo, o Rubro-Negro precisa de apenas um empate para avançar na competição continental.