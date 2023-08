São Paulo ultrapassa marca de 1 milhão de torcedores no Morumbi em 2023 

Tricolor atingirá o feito no duelo contra o San Lorenzo, marcado para esta quinta-feira, 10, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

JEFFERSON DE AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do São Paulo marcando presença no Morumbi



O São Paulo registrará uma marca expressiva na noite desta quinta-feira, 10, no duelo contra o San Lorenzo (Argentina), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com mais de 48 mil ingressos vendidos para o jogo decisivo, o Tricolor ultrapassará a marca de 1 milhão de torcedores no Morumbi na temporada 2023. “O mais popular”, comemorou a diretoria são-paulina, através das redes sociais. O feito será alcançado na 23ª partida dos são-paulinos no estádio, computando uma média superior a 43 mil pessoas por jogo no Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo, desta forma, se torna a segunda agremiação a ultrapassar a marca neste ano. No final de junho, o Flamengo bateu 1 milhão de torcedores no Maracanã, diante do Aucas, pela Libertadores, em seu 20º duelo realizado no estádio.