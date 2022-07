Mauro Cezar analisa chegada de Vidal no Flamengo e compara chileno com Andreas Pereira; confira

O chileno deve assinar contrato válido por um ano e meio e, inclusive, pode estar nas tribunas do Maracanã na próxima quarta-feira, 6, quando o time recebe o Tolima, pelas oitavas da Libertadores da América

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira analisou a contratação de Arthuro Vidal pelo Flamengo



O Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista Arturo Vidal. De acordo com informações do jornalista Thiago Asmar, do Grupo Jovem Pan, o chileno deve assinar contrato válido por um ano e meio e, inclusive, pode estar nas tribunas do Maracanã na próxima quarta-feira, 6, quando o time recebe o Tolima, pelas oitavas da Copa Libertadores da América. No entendimento do comentarista Mauro Cezar Pereira, também da JP, o volante pode ser mais útil que Andreas Pereira, brasileiro que deixou o Rubro-Negro recentemente. “Pode ser mais útil que o Andreas Pereira, embora seja quase dez anos mais velho. O Andreas é um bom jogador, mas não foi diferencial na maioria das partidas. Ele não é um cara que desequilibra, mas que compõe o elenco. O desequilíbrio dele foi o erro na final da Libertadores 2021. Se o Vidal estiver bem fisicamente, pode acrescentar mais”, disse durante o programa “Bate-Pronto”.

Atualmente com 35 anos, Vidal coleciona passagens por gigantes da Europa, como Bayern de Munique, Juventus, Barcelona e Internazionale – a equipe de Milão foi sua última casa. Para Mauro Cezar, o veterano pode brilhar no Flamengo, mas precisa ser municiado por atletas mais jovens. “O contrato é de um 1 ano e meio, que é um período razoável. Muitos falam que o chileno não era titular na Internazionale, mas ele era reserva de Barella, Çalhanoglu e Brozovic, atletas mais jovens e de seleção. Era reserva de time campeão italiano! No Flamengo, vai disputar posição com Willian Arão e Diego Ribas. Vem para ser titular, mas precisa ser cercado de caras mais jovens”, completou o analista nesta segunda-feira, 4.