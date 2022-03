Mauro Cezar analisa situação de Andreas Pereira no Flamengo: ‘Está desequilibrado emocionalmente’

Vilão no vice da Libertadores da temporada passada, o meio-campista voltou a cometer um erro grave no clássico contra o Vasco

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mauro Cezar Pereira analisou a situação de Andreas Pereira no Flamengo



Vilão no vice da Libertadores da temporada passada, Andreas Pereira voltou a cometer um erro grave na vitória do Flamengo diante Vasco, na tarde do último domingo, pelo Estadual. No entendimento do comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o meio-campista está “desequilibrado emocionalmente”, ainda que não tenha sido o único a falhar no gol de Gabriel Pec. “O gol do Vasco tem a falha do Andreas, que perde a bola na frente, mas também do Filipe Luís, que dá um bote errado. Além disso, o David Luiz pagou para ver, cercando o menino, e acabou se dando mal. A culpa não foi só Andreas, mas eu concordo que ele está totalmente desequilibrado emocionalmente”, analisou durante o “Bate-Pronto”.

“Teve gente reclamando que o Paulo Sousa tirou ele… Pô, o técnico dá a chance, o cara toma um amarelo por uma cotovelada e depois falha no gol de empate. Aí não pode tirar? O clube deveria ter uma preocupação de ter um psicólogo para esse dia a dia. E o jogador também pode auxiliar essa ajuda, ele ganha bem para isso também”, continuou o jornalista, que vê o futuro do jogador no clube indefinido. “Pode acontecer qualquer coisa. O Flamengo tentou antecipar o acordo para pagar menos: a multa era de 20 milhões de euros, mas a negociação ficou por 10 milhões de euros. O valor é alto, mas o empréstimo dele é até o meio do ano. Não precisa ter pressa! Agora, ele vem demonstrando insegurança em campo e precisa reagir”, acrescentou.

