Mauro Cezar avalia trabalho de Paulo Sousa no Flamengo: ‘Está tirando jogadores da zona de conforto’ 

Mesmo sem encantar, o Flamengo voltou a vencer o Vasco na tarde do último domingo, 20, conquistando a vaga para mais uma decisão de Campeonato Carioca – o rival da final sairá após os confrontos entre Fluminense e Botafogo. Apesar de outro resultado positivo, o desempenho de Paulo Sousa segue sendo questionado pela torcida, que pede um futebol mais consistente e vistoso. No entendimento do comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o treinador português está fazendo um trabalho que deveria ser da diretoria: barrar alguns jogadores consagrados que não estão mais em alta.

“Tem um ponto importante e que é pouco observado: existe uma espécie de mudança no elenco. Ele colocou todo mundo para jogar e já barrou alguns jogadores importantes. Aliás, a diretoria já poderia ter feito isso, não renovando contrato com alguns atletas. Por exemplo, o Renê é um jogador que já deu o que tinha que dar no Flamengo”, comentou nesta segunda-feira, 21, durante o programa “Bate-Pronto”. “No time do português, somente David Luiz, Filipe Luís, Arrascaeta e Gabigol são titulares. Os demais brigam por posição. Então, o Flamengo precisava estabelecer uma briga por postos. Desde o tempo do Jorge Jesus, aquele time era intocável. Ele faz um trabalho silencioso que a diretoria poderia ter feito, não renovando com Diego Alves e Diego Ribas, agradecendo os serviços prestados, como foi o Palmeiras com o Felipe Melo”, acrescentou.

Mauro também pediu mais “paciência” com as avaliações neste início de temporada, citando dois exemplos distintos para sustentar seu argumento. Apesar disso, o comentarista da JP reconheceu que o futebol do Flamengo tem vários pontos a melhorar. “Óbvio que o time poderia apresentar mais, mas é um processo que deve levar mais tempo. Não sei se vai atingir o nível que se espera, mas a gente pode citar dois exemplos do ano passado: o São Paulo, no Paulistão, jogou o máximo, mas o resto de 2021 foi um desastre. Já o Atlético-MG ganhou o Estadual com dois empates contra o América, não conseguiu vencer o rival, mas depois atingiu o melhor futebol, ganhando Brasileiro e Copa do Brasil. Então há muito imediatismo. Agora, a saída de bola está ruim, há muita bola longa com David Luiz, muito gol perdido. O João Gomes destrói muito, mas constrói pouco. O Pedro não está aproveitando as chances”, finalizou.

